Le mode sombre d’iOS 13 économiserait jusqu’à 30% de batterie aux iPhone

Le mode sombre vraiment bénéfique pour l'autonomie

Des bienfaits moindres sur écran LCD

Via : 9to5Mac

Particulièrement utile sur les modèles d'iPhone équipés d'une dalle OLED, celui-ci permettrait d'économiser jusqu'à 30 % d'autonomie selon un test mené par PhoneBuff.Pour mener son expérience, le vidéaste PhoneBuff s'est muni d'un bras robotique effectuant, grâce à un stylet, toute une série d'actions sur deux iPhone Xs. Sur le premier, le mode sombre a été activé, l'autre conserve l'affichage « clair ».Sur un premier test avec une luminosité maximale de 200 nits, l'iPhone Xs « clair » s'est éteint au terme de 7 h 30 d'utilisation. L'iPhone Xs avec mode sombre affichait alors encore 30 % d'autonomie pour les mêmes actions effectuées.PhoneBuff réitère son test avec des valeurs de luminosité différentes. Mais dans absolument tous les cas, l'iPhone Xs et son affichage sombre dispose d'une bien meilleure endurance que son homologue.Si l'expérience de PhoneBuff a le mérite de montrer précisément combien de jus le mode sombre d'iOS 13 permet d'économiser, elle n'enfonce pas moins des portes ouvertes. On sait que, par définition, un écran OLED est plus économe en énergie grâce à des pixels totalement éteints lorsque du noir est affiché à l'écran. Le mode sombre permet donc de maximiser les bienfaits de cette technologie d'écran, tout en rendant justice aux taux de contraste « infinis » des écrans OLED.Mais vous l'aurez compris : cette hausse de l'autonomie n'a finalement lieu d'être que sur les iPhone équipés d'un tel écran. À ce jour, il n'en existe que trois : les iPhone X, Xs, et 11 Pro (ainsi que leurs déclinaisons Max). Le tout récent iPhone 11 échappe ainsi à cette amélioration. D'autant plus dommage que malgré son écran LCD, son autonomie est déjà particulièrement réjouissante