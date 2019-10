L'iPhone SE 2 aurait un prix : 399 dollars

Proche de l'iPhone 8

Source : 9To5Mac

L'iPhone SE 2, dont on ne connaît pas encore le nom commercial définitif, devrait être lancé dans le courant du premier trimestre 2020 . Le prix de l'appareil débuterait à 399 dollars selon Kuo. Comme pour le premier modèle SE, il permettrait d'acquérir un iPhone avec la dernière version d'iOS sans se ruiner mais en faisant des concessions sur le hardware.L'analyste estime que l'appareil sera proposé dans deux configurations : une avec 64 Go d'espace de stockage et l'autre avec 128 Go. Trois coloris seraient proposés : argent, gris et rouge. On peut s'attendre à un design très proche de celui de l' iPhone 8 sorti en 2017. Le mobile aura par contre droit au dernier SoC A13 associé à 3 Go de RAM, lui assurant de bonnes performances. La fonctionnalité 3D Touch devrait être absente, comme sur la série des iPhone 11 Kuo estime qu'Apple devrait vendre environ 30 millions d'iPhone SE 2 pour la seule année 2020. L'appareil devrait beaucoup intéresser les possesseurs d'un iPhone 5 ou 6, dont le matériel est vieillissant et qui n'ont pas accès à la dernière mise à jour majeure d'iOS.