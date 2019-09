En 2020, Apple devrait proposer une nouvelle version de son iPhone SE

Un design recyclé mais des composants récents

Un vrai milieu de gamme pour le printemps 2020 ?

Source : The Next Web

L'va t-il faire son grand retour ? C'est ce que tout porte à croire, selon les informations du quotidien japonais Nikkei qui indique qu', qui verrait le jour au printemps 2020.Cet appareil pourrait recycler le design de l'dans ses grandes largeurs, mais troquer son capteur d'empreintespar, ou même FaceID. L'écran LCD serait de 4,7 pouces et sans bordure, à l'image des autres modèles de la gamme iPhone actuelle.Le processeur embarqué serait l', qui doit en outre équiper les, dont la présentation est prévue ce mardi 10 septembre. On peut imaginer, si Apple réplique la stratégie de l' iPhone SE , que ce nouveau smartphone embarquera également le ou les mêmes capteurs photo.Selon Nikkei, la marque à la Pomme se concentrait sur les fonctionnalités les plus importantes du smartphone, faisant des concessions sur les raffinements, comme le design, la technologie d'écran ou quelques fonctionnalités accessoires.Le constructeur californien pourrait lancer son appareil au printemps prochain, possiblement au mois de mars, soit six mois pile après le lancement des nouvelles gammes d'iPhone, ce qui lui permettrait deReste la question du prix. On voit mal Apple baisser drastiquement le tarif de son appareil mais le constructeur pourrait se frotter au Pixel 3a, vendu 399€, avec un prix compris entre 400 et 500€. Pour rappel, l'iPhone SE était proposé à sa sortie à 489€ en France en 2016.