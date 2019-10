iOS 13 déjà installé sur 55% des iPhone, l’adoption d’iPadOS plus lente que prévue

© Apple

Une adoption d'iOS 13 similaire à la version précédente

Disponible sur tous les modèles jusqu'à l'iPhone 6s et SE, iOS 13 serait déjà installé sur plus de la moitié du parc de smartphones Apple.Alors qu'iOS 11 avait été boudé par les utilisateurs à cause des problèmes d'autonomie qu'il causait, iOS 12 avait redressé le niveau et se vantait d'avoir atteint un taux d'adoption de 50 % en trois semaines.Apple se targue de chiffres similaires pour iOS 13, qu'elle indique être installé sur exactement 55 % des iPhone dans le monde.iPadOS, qui fait cette année ses premiers pas en tant que système d'exploitation autonome dédié aux tablettes Apple, est légèrement à la traîne. Supporté par toutes les tablettes depuis l'iPad Air 2 (2013), iPadOS n'est installé que sur 33 % des appareils compatibles.