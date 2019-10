Twitter va (un peu) plus contrôler les tweets des leaders politiques

Twitter veut rappeler aux politiques que ces règles d'utilisation sont les mêmes pour tout le monde



Le réseau social gronde, mais ne sévit pas sur les dirigeants comme le reste des abonnés



Twitter a fort à faire pour modérer le contenu publié sur sa plateforme. En plus des messages haineux ou dégradants, le réseau social doit traiter les publications des femmes et hommes politiques, qui utilisent leur compte comme un moyen de communiquer directement à leurs électeurs en passant outre les médias traditionnels.Seulement, cette liberté totale d'expression peut engendrer des débordements, comme des invectives (dont est coutumier le président des États-Unis Donald Trump, fidèle utilisateur de Twitter) ou des menaces bien plus graves envers des individus ou des communautés.Twitter annonce aujourd'hui vouloir agir plus rapidement sur ces propos en sanctionnant les personnalités politiques en cas de débordement. Les tweets encourageant à la haine , à la promotion du terrorisme ou la divulgation des informations privées ou des photos intimes d'un tiers seront détectés, et l'auteur sera contraint par le réseau à les supprimer.Si le réseau social explique sur son blog que les dirigeants internationaux sont également soumis à ses politiques d'utilisation, les tweets resteront malgré tout en ligne, assortis d'un avertissement, si Twitter considère que ces derniers revêtent un «».Ce drôle de paradoxe s'explique pour Twitter dans la volonté de laisser les citoyens se faire leur propre opinion afin de ne pas nuire au débat démocratique. Twitter explique que la majorité des politiciens inscrits sur son site ne franchit pas la ligne rouge et que ces mesures ne sont prévues que pour les cas les plus graves.Certains utilisateurs ont déjà critiqué Twitter, accusé de faire deux poids, deux mesures. Les internautes anonymes seraient sanctionnés immédiatement quand les responsables politiques n'auraient le droit qu'à une simple remontrance de la part du réseau.