Twitter : les tweets haineux visant des groupes religieux vont être supprimés dès signalement

La religion désormais protégée sur Twitter

Des exemples évocateurs

Source : Twitter

Le site promet une réactivité optimale et surtout des sanctions envers les utilisateurs un peu trop enclins à proférer des injures et autres menaces.C'est le mardi 9 juillet quea mis à jour son règlement concernant les propos haineux. Le réseau social va maintenant traquer les individus qui décident de s'en prendre aux nombreux groupes religieux présents parmi ses utilisateurs. Bien entendu, la critique n'est pas interdite puisque la mesure vise exclusivement les tweets qui feraientface aux religions concernées. Cependant, cette modération risque d'être compliquée à mettre en place.Ainsi, lorsqu'un tweet de ce genre sera signalé par d'autres internautes, il seradu réseau social. Une mesure forte qui pourrait cependant mener à des dérives. En effet, le risque de voir des tweets non injurieux signalés (et donc potentiellement supprimés) pourrait s'accroître à partir de maintenant. Voici ce que l'équipe en charge de la sécurité dea déclaré lors de cette annonce majeure :». À titre indicatif,a même partagé desqui ne sont désormais plus tolérés (voir ci-dessous).Lesouligne vraiment cette «» comme thème central de ses nouvelles règles. Dans son communiqué, il a voulu se montrer rassurant en déclarant être désireux de «». Le site publiera d'autres annonces de ce type afin d'entretenir constamment le dialogue avec ses utilisateurs et l'ensemble de ses partenaires. Croisons les doigts pour que cette stratégie soit payante.