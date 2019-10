Facebook Watch signe un partenariat avec M6 et Brut

Des vidéos exclusives sur les émissions du groupe M6

Facebook Watch vise plusieurs médias à travers le monde

Source : PureMédias

Facebook continue de croire en Watch. Alors que les premiers chiffres du service vidéo témoignaient d'un enthousiasme limité de la part des utilisateurs, l'entreprise veut poursuivre ses investissements, de sorte à pouvoir leur proposer davantage de contenus originaux.À cet effet, la plateforme sociale a conclu un partenariat d'un an avec le groupe français M6. L'idée est de créer de nouveaux formats s'appuyant sur certains programmes forts, commeou. Les utilisateurs pourront ainsi découvrir des images inédites ou les coulisses des émissions.La production de ces vidéos sera cofinancée par les deux partenaires. De même, les revenus publicitaires seront partagés, et ce, en suivant «», d'après Édouard Braud, responsable des partenariats médias chez Facebook France. Nous ne sommes toutefois pas en mesure de vous en dire plus sur cette répartition.L'accord serait donc gagnant-gagnant pour les deux parties. Côté Facebook, il s'agit d'alimenter Watch avec du contenu inédit. Quant à M6, l'objectif est d'augmenter la portée de ses émissions, même en dehors de leur diffusion, et d'attirer un nouveau public. Et en cas de succès, le partenariat pourrait être reconduit.Par ailleurs, le réseau social a annoncé poursuivre sa collaboration avec le média en ligne Brut , débutée il y a un mois. Plusieurs programmes originaux sont ainsi en préparation, dont un tour de France consacré à l'agriculture, réalisé par l'acteur Guillaume Canet, et une série sur le stand-up faisant intervenir les humoristes Fary et Panayotis Pascot.La France n'est toutefois pas le seul pays dans lequel Facebook compte sur des partenariats avec des médias locaux. En Allemagne, par exemple, l'entreprise a trouvé un accord avec la chaîne de télévision ProSieben. Reste à savoir si ces initiatives lui permettront de se positionner véritablement comme une concurrente de YouTube.