Le saviez-vous ? Il y a 10 ans, Facebook basculait dans une autre galaxie en levant le pouce

Quand Facebook a laissé Twitter et myspace sur le carreau

Et la course au « Like » débuta

En créant Facebook en 2004 à destination de ses camarades d'Harvard, Mark Zuckerberg n'imaginait pas, comme le souhaite depuis tant années Cortex, la génétiquement diabolique souris assistée de son fidèle Minus (). Et pourtant, le voici aujourd'hui à la tête de 2,41 milliards d'utilisateurs actifs, dont 35 millions en France (et on ne compte pas les autres services du groupe, comme WhatsApp et Instagram). Cela fait désormais une décennie que Facebook jouit du statut honorifique de premier réseau social mondial.Le règne de Facebook comme première plateforme sociale numérique dure depuis déjà...10 ans. Oui, c'est bien en 2009 que le réseau a doublé Twitter en dépassant le cap des 350 millions d'utilisateurs, en fin d'année. Mais sa croissance folle était déjà actée. Car dès le mois de décembre 2008, Facebook pouvait se vanter d'une performance de taille : avoir doublé l'historique myspace, encore présent dans le top 10 des sites les plus visités au monde jusqu'en mai 2009 (et qui existe toujours d'ailleurs, bien que devenu confidentiel). En janvier 2009, Facebook totalisait 150 millions d'utilisateurs. Neuf mois plus tard, le 15 septembre, le réseau social dépassait les 300 millions de membres. Une croissance extraordinaire.Si nous avons appris à vivre avec et qu'évoquer son nom devient un geste totalement banal, Facebook est déjà installé dans l'esprit collectif depuis longtemps. D'un point de vue économique, rares sont les sociétés à pouvoir s'enorgueillir d'avoir occupé une position de leader pendant au moins dix ans sans interruption. Mais l'explosion du numérique a permis cela.En 2009, hasard et/ou coïncidence, Facebook lançait ce qui a grandement contribué à sa renommée et influé jusque sur son logotype : le pouce levée, le fameux « Like » ou « J'aime », pour les anglophobes.Facebook a voulu que tout et n'importe quoi puisse être: photos, vidéos, statuts, partages, pages, etc. Et de là a débuté l'une des courses les plus importantes de l'histoire : celle au « Like. » C'est à partir de là que ce qui pouvait faire le charme du réseau social s'est transformé en place d'auto-satisfaction, destinée à faire mieux que son ami, son voisin, son collègue de bureau ou... pour les marques et annonceurs, son concurrent. La suite, vous la connaissez...