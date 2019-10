Le saviez-vous ? Un Américain possède 20 139 jeux vidéo chez lui, un record !

A.Monteiro, Monsieur Jeux vidéo (© Guiness World Records)

Une collection de jeux vidéo débutée dès ses 12 ans

© GWR

Un catalogue encyclopédique

Le Mega Drive, sa console favorite

© GWR

Si certains choisissent la tapisserie ou la peinture pour leur décoration murale, d'autres préfèrent les jeux vidéo. Car après tout, pourquoi faire simple, lorsqu'on peut faire compliqué ? Antonio Monteiro, lui, n'a pas choisi la facilité et a décidé de faire de son domicile un véritable temple dédié aux jeux vidéo. Depuis mars 2019, ce Texan vivant dans la petite ville de Richmond, aux États-Unis, détient le record de la plus grande collection de jeux vidéo au monde, avec 20 139 unités., quatrième numéro, c'est parti !Antonio a débuté sa « modeste » collection à l'âge de 12 ans., se plaît-il à raconter, lui qui détient des titres allant de la deuxième à la huitième génération de consoles.S'il possède plus de 1 000 jeux de PlayStation 1, il héberge chez lui les collections complètes des jeux distribués sur le continent nord-américain de PlayStation 2 et PlayStation 3. À ceux-là, vous pouvez rajouter 900 jeux de PlayStation 4, ainsi que l'ensemble des jeux PS Vita et PSP.Ses collections de jeux Nintendo et Microsoft n'ont rien à envier à celles des titres de Sony. Dans sa bibliothèque méga-giga-supra grande, on retrouve les collections complètes des jeux Xbox et Xbox 360 pour l'Amérique du Nord, mais aussi des jeux Famicom (ou Super Nintendo pour nous Européens), Nintendo 64, Nintendo DS, 500 jeux Xbox One, et la totalité des catalogues nord-américains des consoles Wii, Wii U, NES et Game Cube. Le Texan possède déjà plus de 120 titres de Nintendo Switch, une collection appelée à grandir très prochainement.Le collectionneur complète sa bibliothèque avec des titres Turbografx, mais aussi de très nombreux jeux issus de la Dreamcast, de la Mega Drive 32X, du système Atari Jaguar, de la Game Boy, ou de la Game Boy Advance. Et cette liste est non-exhaustive.En plus des jeux, Antonio abrite plus de 100 consoles chez lui, lui permettant de jouer à tous les jeux qu'il détient. Au milieu de ce trésor de guerre qui recouvre la totalité de ses murs, le collectionneur pourrait avoir un mal fou à dégager une préférence. Et pourtant ! L'Américain a fait de la Mega Drive (sortie en 1989 aux USA et en 1990 en Europe) sa console favorite., dit-il à son sujet. Son jeu préféré ? Castlevania IV, distribué au début des années 90 sur Super Nintendo,, pour lui.Le passionné possède aussi quelques pépites, comme Max Basic Rifle Marksmanship Program, un programme édité par Nintendo à destination de l'armée américaine, qui s'en servait pour s'exercer au tir. Celui-ci n'a jamais été vendu au public. Il en existait, à l'époque, pas plus de 60 exemplaires.