Le saviez-vous ? Un miroir créait l'illusion du speeder volant dans "Star Wars : Un nouvel espoir"

Le Landspeeder X-34

Le saviez-vous ?, c'est votre nouveau rendez-vous du week-end. Clubic vous fait découvrir quelques pépites de la tech et du numérique, aussi insolites qu'insoupçonnées, parfois contemporaines, d'autres fois historiques. Embarquez avec nous, c'est parti !

Mark Hamill (à droite), a l'air d'apprécier son "bébé"

Des miroirs, du sable et un peu de soleil

Un bras métallique utilisé pour les gros plans

On voit très bien le champ de force artificiel sur la version originale (1977), ajouté pour masquer les contours du miroir (© Crédits photo : YouTube @Marcelo Zuniga)

Le voici, le bras métallique

À sa sortie en 1977,avait réussi plusieurs exploits. Le film avait su créer une communauté mondiale de fans qui depuis traverse les époques, il fut évidemment un carton (deuxième plus succès de l'année en France et premier dans le monde), mais surtout, on retient de lui et de son scénariste-réalisateur des prouesses techniques qui volèrent la vedette au chef-d'œuvre de Kubrick,. Dans ce premier film de la saga, le public découvrit aussi les fameux speeders.Le speeder, c'est à la base un véhicule à répulseurs antigravité, construit pour se déplacer à grande vitesse. Un truc bien plus pratique qu'une trottinette électrique, n'est-ce pas ? Dans l'épisode IV, sur Tatooine, Luke Skywalker monte plus particulièrement à bord d'un landspeeder (X-34), qui contrairement à un airspeeder, ne peut décoller que de quelques dizaines de centimètres seulement. C'est là toute la difficulté. Comment mettre visuellement en scène un objet censé voler à ras le sol, sans jamais le toucher, même à vitesse nulle ?Pour parvenir à créer l'illusion d'un objet volant sur les plans larges, un miroir fut placé entre la carcasse et le sol, afin de masquer le moteur et les roues de l'objet qui, hors caméra, ne décollait évidemment pas du sol, comme vous pouvez le voir sur les images. Le miroir était incliné vers le sol.Sur la version originale, sortie en 1977, vous remarquerez un espèce de flou légèrement foncé autour du miroir, ajouté manuellement. Cela peut paraître grossier, mais c'était un excellent moyen pour cacher les contours de la vitre et, surtout, cela donnait l'impression que le landspeeder dégage un champ de force entre le sol et lui. Notons que cet effet avait disparu lors de la commercialisation de la version Blu-Ray, sortie en 2011.Pour les plans serrés, il existait une seconde version du landspeeder, suspendue, elle, à un bras métallique placé hors du champ des caméras de George Lucas. Hormis un peu de post-production, les effets spéciaux étaient donc totalement absents des passages mettant en scène le speeder.