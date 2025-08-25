MattS32

Tout dépend de ce que dit la loi. Si la loi prévoit que l’amende est 10% du chiffre d’affaire de l’entreprise, c’est 10% du total, si elle précise que c’est le chiffre d’affaire réalisé en Pologne, c’est juste celui là.

La première approche permet d’éviter que les entreprises profitent du fait que c’est un petit marché pour s’assoir sur la loi en se disant que de toute façon à leur échelle ça fera pas grand chose si ça passe pas…