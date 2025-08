Voici une proposition qui prend des allures de défi lancé à un marché saturé. Pour 2,99 $, soit « moins cher qu'une tasse de café » selon son PDG, Howdy donne accès à un catalogue de 10 000 heures de films et séries, le tout sans la moindre interruption publicitaire. Pour y parvenir, le service s'appuie sur des contenus de "fonds de catalogue", des œuvres éprouvées comme Mad Max: Fury Road ou la série Weeds, issues de partenariats solides avec des studios tels que Warner Bros. Discovery et Lionsgate.

Ne vous y trompez pas : Howdy ne cherche pas la confrontation directe avec les titans du streaming. Sa place, il la conçoit intelligemment en marge, comme un complément et non un remplaçant des services premium. L'idée est d'offrir une alternative fiable et économique pour se divertir avec des contenus familiers, sans pour autant courir après les dernières productions originales à budget colossal. Une manœuvre habile pour séduire ceux qui veulent plus de choix sans faire flamber leur budget.