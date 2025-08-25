Depuis quelque temps déjà, les plateformes de streaming doivent composer avec les morceaux générés par IA. Deezer, par exemple, expliquait récemment recevoir quotidiennement 20 000 titres entièrement composés par des algorithmes. Mais le phénomène prend une toute autre dimension.

Des plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music se retrouvent confrontées à un phénomène nouveau : des catalogues entiers de titres imitant le style d’artistes connus, mais créés entièrement par intelligence artificielle. Ces morceaux sont publiés sous de faux profils, associés à des pseudonymes proches de ceux de musiciens existants. Résultat : certains utilisateurs écoutent ces titres sans percevoir qu’ils n’ont aucun lien avec les artistes qu’ils croient soutenir. La BBC rapporte notamment l'exemple d’Emily Portman, une artiste britannique de folk.

Emily Portman a découvert qu’un album portant son nom avait été publié sur Spotify, sans qu’elle en ait eu connaissance, ni autorisé sa diffusion. Derrière ce disque : aucune session d’enregistrement traditionnelle, mais une compilation de morceaux conçus par un système d’intelligence artificielle. Le procédé consiste à générer automatiquement des titres qui imitent un style musical précis, puis à diffuser ces créations en les rattachant, à tort, à l’identité d’un artiste existant.

Pour le public, la confusion est immédiate : l’album apparaît dans le catalogue officiel d’Emily Portman, aux côtés des véritables compositions. Le risque est que des auditeurs cliquent par inadvertance sur ces morceaux artificiels, alimentant ainsi les revenus d’un faux producteur. Il s'agit donc ni plus ni moins que d'un détournement technique des plateformes, lesquelles valident la mise en ligne à partir de métadonnées déclarées (nom, titre, durée). Et comme les fichiers sonores générés par IA respectent les standards audio habituels, rien ne permet au système de les écarter automatiquement.