C'est sur la plateforme Reddit que des utilisateurs ont commencé à signaler il y a quelques jours la possibilité de télécharger du contenu vidéo sur YouTube sans disposer d'un abonnement Premium. De toute évidence, il s'agit d'une des fonctionnalités les plus populaires et appréciées des abonnés payants puisqu'elle permet de profiter de contenus lors de déplacements ou dans les zones à couverture réseau limitée.

L'accès à cette option reste toutefois inégalement distribué entre les différents comptes utilisateurs. En effet, si des internautes confirment y avoir bel et bien accès, le déploiement semble ciblé, avec certains qui y ont accès seulement via le navigateur mobile, tandis que d’autres ne la retrouvent que dans l’application officielle YouTube.