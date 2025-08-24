Les utilisateurs gratuits de YouTube obtiennent enfin l’accès à une fonction longtemps réservée aux abonnés Premium : le téléchargement de vidéos hors ligne. Cependant, l’annonce s’accompagne de restrictions qui limitent fortement son utilisation.
- YouTube déploie progressivement le téléchargement hors‑ligne pour tous, signalé récemment par des utilisateurs sur Reddit.
- L’accès gratuit est limité : téléchargements en basse qualité (144p/360p) et exclusions comme les clips musicaux.
- Fonctionnalité probablement bridée (quota non précisé) pour préserver l’attrait de l’offre Premium à 12,99 €/mois.
Depuis son lancement en 2018, YouTube Premium a multiplié les avantages pour séduire de nouveaux abonnés : suppression de la publicité, lecture en arrière-plan et surtout la possibilité de télécharger des vidéos. Une stratégie qui a permis à l’offre payante de dépasser les 100 millions d’abonnés dans le monde. Pendant ce temps, la grande majorité des utilisateurs, restés sur la version gratuite, n’avaient accès à aucune nouveauté majeure.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes
YouTube permet enfin à tous les utilisateurs de regarder des vidéos hors-ligne
C'est sur la plateforme Reddit que des utilisateurs ont commencé à signaler il y a quelques jours la possibilité de télécharger du contenu vidéo sur YouTube sans disposer d'un abonnement Premium. De toute évidence, il s'agit d'une des fonctionnalités les plus populaires et appréciées des abonnés payants puisqu'elle permet de profiter de contenus lors de déplacements ou dans les zones à couverture réseau limitée.
L'accès à cette option reste toutefois inégalement distribué entre les différents comptes utilisateurs. En effet, si des internautes confirment y avoir bel et bien accès, le déploiement semble ciblé, avec certains qui y ont accès seulement via le navigateur mobile, tandis que d’autres ne la retrouvent que dans l’application officielle YouTube.
Des restrictions importantes… pour maintenir l'attractivité de l'abonnement Premium ?
Bien que cette nouveauté représente une avancée indéniable pour les utilisateurs gratuits de YouTube, elle est regrettablement assortie de conditions strictes qui limiteront fatalement sa portée. La contrainte la plus notable concerne la qualité d'image : les utilisateurs non abonnés ne peuvent télécharger des vidéos qu'en 360p ou 144p, loin des résolutions 720p et 1080p disponibles avec l'abonnement Premium.
De plus, bien que la plateforme n'ait pas encore communiqué la limite exacte, le nombre de téléchargements devrait être plafonné. Notez que les restrictions ne s'arrêtent pas là puisque les clips musicaux sont également exclus du dispositif. L'objectif de Google étant probablement d'offrir aux utilisateurs gratuits un aperçu des fonctionnalités Premium de YouTube pour qu'un maximum d'entre eux se laisse charmer par la formule payante proposée, pour rappel, à 12,99 euros par mois.