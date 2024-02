Le YouTube payant prend-il enfin son envol ? Le cap des 100 millions d'abonnés vient d'être franchi !

Désormais, YouTube Premium est présent dans plus de 100 pays. Oui, ce YouTube payant aide la plateforme vidéo à soigner ses comptes, avec plusieurs milliards de dollars de revenus publicitaires chaque année pour Google. Mais YouTube Music et YouTube Premium permettent une meilleure rémunération des artistes, labels et autres créateurs de contenus. Entre juillet 2021 et juin 2022, l'industrie musicale a reçu de YouTube quelque 6 milliards de dollars.