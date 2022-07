YouTube TV franchit le cap des 5 millions d'abonnés, soit 10 fois moins que YouTube Music

YouTube TV propose désormais plus de 100 chaînes. Le service a récemment intégré le support du surround 5.1 sur Google TV, Android TV et Roku. Il propose aussi des options supplémentaires comme la 4K Plus et Sports Plus. D’ailleurs, YouTube TV met l’accent sur le sport avec des fonctionnalités spéciales comme un mode sans spoiler qui permet de dissimuler les résultats de certaines équipes, d'ajouter de nombreuses statistiques en temps réel, etc.