Pour le moment, on est encore loin de l'offre bien arrêtée. En effet, comme l'a expliqué YouTube, il s'agit à cette heure d'une phase de tests ayant pour but de pouvoir « offrir plus de flexibilité et de valeur aux abonnés Premium ».

Seuls quelques régions ont été sélectionnées pour mener à bien l'expérience. Il s'agit de Taïwan, de Hong-Kong, de l'Inde et... de la France. Comme le rapporte Mac4ever, certains utilisateurs français de YouTube ont déjà pu apercevoir brièvement cette offre sur l'interface de YouTube, avant qu'elle ne disparaisse. Elle pourrait être plus apparente dans les prochains jours, afin de pousser les Français à considérer ce nouvel abonnement.

Et comme nous vous l'avions promis au début de cet article, il existe une autre solution si vous souhaitez avoir un abonnement YouTube Premium à prix réduit. La plateforme Spliiit permet en effet de partager ses abonnements avec d'autres membres, et en retour de pouvoir accéder aux abonnements souscrits par d'autres. Et YouTube Premium fait partie des souscriptions disponibles sur Spliiit. Alors, intéressé ?