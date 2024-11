De ce fait, les internautes vont désormais pouvoir choisir de ne voir s'afficher que des publicités qui ne seront plus personnalisées, avec un contenu qui s'affichera en fonction du contenu du fil d'actualité, et non plus en fonction des données personnelles des utilisateurs.

Meta indique également que certaines des publicités que les utilisateurs verront, dans le cadre d'une expérience publicitaire moins personnalisée, ne pourront pas être interrompues pendant quelques secondes.