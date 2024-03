Face à la pression de l'UE, Meta pourrait baisser le prix des versions sans pub de Facebook et Instagram

Surfer sur le web n'est jamais vraiment gratuit, et la contrepartie la plus courante est d'accepter que ses données soient collectées à des fins, le plus souvent, publicitaires. En Europe, certains sites vous offrent la possibilité de ne pas le faire, moyennant une redevance de quelques euros par mois, à l'image de Meta depuis novembre 2023.

Mais voilà, Facebook et Instagram ne sont pas n'importe quelles plateformes, et les choses ne se déroulent pas aussi simplement que le géant américain aurait pu l'espérer.