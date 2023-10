TikTok, Facebook, Instagram : bientôt tous payants, mais sans pub ?

Nécessairement, les revenus de Meta vont être tirés vers le bas par cette décision. C'est pour cela que le projet « Subscription No Ads » (SNA) est dans les tiroirs de la société. L'objectif ? Proposer des comptes Facebook et Instagram sans publicités pour 10 euros par mois. Un coût qui monterait à 13 euros pour les applications mobiles, expliqué par les commissions des boutiques de Google et d'Apple. Toutefois, un porte-parole de Meta s'est montré rassurant sur le maintien d'une expérience utilisateur de qualité pour ce qui est des comptes gratuits. Un maintien qui se fera cette fois dans le respect des réglementations en vigueur.