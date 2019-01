RGPD : Netflix, Apple, Amazon, Spotify dans le viseur d'un activiste autrichien

Crédit : Twitter @maxschrems

Une violation avérée de l'article 15 du RGPD



Les notations de noyb

Des amendes pouvant atteindre plusieurs milliards d'euros

En décembre 2018,avait déjà fait parler de lui en déposant une plainte à l'encontre de Google, Instagram, WhatsApp et Facebook, via son organisation à but non lucratif(None Of Your Business). Selon lui, ces sociétés ne sont pas en conformité avec le. L'activité a récidivé en annonçant , le 18 janvier 2019, avoir déposé une nouvelle plainte auprès de la CNIL autrichienne, cette fois dirigée contre huit entreprises ou services, parmi lesquelsMax Schrems indique qu'«» et qu'ils violent tous les dispositions de, en vigueur depuis le 25 mai 2018 et qui, rien qu'en France, a déjà fait l'objet de plus de 1 200 signalements . Le texte sacralise officiellement, pour la personne concernée,à son sujet, ainsi que les informations sur les sources et destinataires de ses données dans le cas où elles sont traitées.Si la plupart des sociétés ont au moins apporté une réponse à Shrems, à chaque fois jugé insuffisante, SoundCloud et DAZN portent le bonnet d'âne des mauvais élèves sans avoir daigné répondre aux sollicitations.Pour un tel manquement, le RGPD prévoit, si le gendarme autrichien décide de sévir. Dans le cas d'Amazon prime, ce montant pourrait dépasser les 6 milliards d'euros, les 8 milliards d'euros pour Apple, et frôler les 4 milliards d'euros pour YouTube. Netflix limiterait la casse avec 415 millions d'euros.Cette plainte n'est pas restée sans effet puisqu'en réponse à celle-ci, Amazon a annoncé la création d'une page « Aide à la confidentialité » qui guide les clients dans la gestion de leurs informations sur ses plateformes. Spotify, de son côté, a affirmé être engagé «».