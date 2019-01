RGPD : Plus de 1 200 violations de données personnelles enregistrées par la CNIL

Plus d'un Français sur deux touché

Aider les organisations à lutter contre les actes malveillants

Le, introduit au mois de mai dernier, a imposé plusieurs contraintes à toute organisation possédant des informations sur les utilisateurs. Parmi celles-ci, l'obligation de signaler à la(en France) toute violation des données personnelles, dans un délai de 72 heures, sous peine de se voir infliger une lourde amende.Vu le risque encouru, plusieurs entreprises et institutions se sont résolues à jouer le jeu. Et les résultats ne se sont pas fait attendre : en moins de huit mois, la CNIL a reçuL'organisme de contrôle n'a pas donné davantage de détails sur ce chiffre, mais d'après le site 01net ont pu être concernés, soit une large majorité de la population du pays. Et encore, il est probable que le chiffre réel soit bien supérieur, dans la mesure où tous les acteurs du web n'ont pas forcément conscience de ces incidents ou de l'obligation de les notifier à la CNIL.Selon toute vraisemblance, il s'agit, dans la majorité de cas, de conséquences d'. Les données personnelles de nombreux utilisateurs se retrouvent en effet souvent sur le dark web, avec parfois une quantité de détails effrayante.Pour l'heure, la CNIL n'entend pas sanctionner les organisations à l'origine de ces signalements. Elle préfère s'inscrire dans une démarche d', pour vérifier les mesures prises, à la fois à court et long terme.Vu les chiffres publiés par l'organisme, un tel coup de main ne sera certainement pas inutile pour les entreprises et institutions concernées.