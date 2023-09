Des forfaits payants sans publicité pour Facebook et Instagram attendus, mais dans quel but ?

La décision met en lumière la division toujours plus croissante entre les pratiques technologiques aux États-Unis et en Europe, où les réglementations de protection de la vie privée telle que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) sont de plus en plus strictes. Il ne faut pas oublier qu'en plus de l'amende de 1,2 milliard d'euros dont nous parlions, la firme de Mark Zuckerberg a déjà été condamnée à une amende de 265 millions d'euros l'an dernier en Irlande pour avoir permis la récupération et la publication en ligne de données sensibles appartenant à des millions d'utilisateurs de Facebook. Et le DSA vient de débarquer.