Pourquoi Facebook va devoir payer 265 millions d'euros à l'Irlande

« Nous avons apporté des modifications à nos systèmes pendant la période en question, notamment en supprimant la possibilité d'exploiter nos fonctionnalités de cette manière en utilisant des numéros de téléphone. Le scraping de données non autorisé est inacceptable et contraire à nos règles et nous continuerons à travailler avec nos pairs sur ce défi industriel. Nous examinons cette décision avec attention », a déclaré un porte-parole du géant américain.