Instagram : pourquoi l'UE inflige-t-elle une amende record de 405 millions de dollars à Meta ?

Au cours d'une enquête longue de deux années, l'institution irlandaise a pointé ici plusieurs manquements. Le premier est la possibilité qui était laissée aux enfants, dont l'âge est compris entre 13 et 17 ans, de créer un compte professionnel sur Instagram, et ainsi de voir leurs informations personnelles comme leur adresse mail ou leur numéro de téléphone rendus publics sur la plateforme.

La DPC note également dans son jugement qu'Instagram aurait rendu publics certains comptes ouverts par des adolescents, alors que ces derniers doivent automatiquement passer en privé lors de leur création.

Meta conteste cette décision de justice, arguant que la DPC s'appuie sur une version obsolète d'Instagram pour établir son verdict. Le réseau social aurait, selon ses déclarations, modifié ses réglages il y a un an. Les comptes créés par des jeunes de moins de 18 ans sont désormais automatiquement privés, et seules « les personnes qu'ils connaissent peuvent voir ce qu'ils publient, et les adultes ne peuvent pas envoyer de message aux adolescents qui ne les suivent pas ».

Le groupe de Mark Zuckerberg n'est « pas d'accord avec la façon dont cette amende a été calculée » et a déjà annoncé vouloir faire appel de cette décision dans les prochains jours.