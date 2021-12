Facebook a provisionné un budget "Amendes" en prévision de la nouvelle réglementation irlandaise sur les données personnelles

Ce que reprochent les puissances européennes et l'Irlande désormais au groupe Meta, c'est d'avoir délocalisé pendant des années une grande partie de ses revenus à des fins d'optimisation fiscale. Ainsi, l'entreprise n'a payé que 267 millions d'euros d'impôt sur les sociétés en 2020. Et vous avez vu plus haut les revenus du bureau irlandais de l'entreprise pour la même année.