L’UFC Que Choisir et d’autres associations portent plainte contre la version payante de Facebook et Instagram

Selon la coalition, la nouvelle option payante, censée éviter l’affichage de publicités sur Facebook et Instagram, « est injuste et doit disparaître ». En guise d’argument, le BEUC explique que le « paywall » présenté par Meta constitue une « pratique agressive », condamnable par les lois européennes, puisqu’il « rends impossible toute utilisation de Facebook et d’Instagram tant que les utilisateurs n’ont pas choisi l’une des deux options ». Pour l’UFC Que Choisir, cette méthode utilisée par Meta « pousse les consommateurs à faire un choix hâtif […] en créant un sentiment d’urgence », ce qui rend impossible le consentement « libre et éclairé », pourtant exigé par le RGPD et le DSA.