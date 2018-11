La Russie veut infliger une amende à Google pour ne pas avoir « retiré » des sites bannis

Coupable d'afficher des sites illégaux

700 000 roubles d'amende

Source : Reuters

Pour se mettre en conformité avec la loi russe,a déjà effectué plusieurs concessions. L'entreprise a, par exemple, laissé la possibilité aux utilisateurs Android de choisir Yandex (moteur de recherche russe) comme moteur de recherche par défaut , ou encore a retiré decertaines publicités venant d'opposants politiques à l'approche d'une élection. La filiale d'Alphabet n'est cependant pas tirée d'affaire.En effet, depuis environ cinq ans, le gouvernement russe impose certaines restrictions aux acteurs du web sur son territoire. Par exemple, les réseaux sociaux doivent stocker les données personnelles de leurs utilisateurs dans des serveurs situés en Russie etaux autorités publiques.Concernant Google, l'organisme de surveillance russe Roscomnadzor accuse la société de. Ces sites sont répertoriés comme contenant des informations illégales et le gouvernement ne souhaite donc pas qu'ils puissent être accessibles aux internautes.Pour s'être rendu coupable d'une telle infraction, le moteur de recherche risque une amende pouvant s'élever à 700 000 roubles, soit environ...(10 450 dollars). Un chiffre qui a de quoi faire trembler Alphabet, la maison-mère, dont le chiffre d'affaires tourne autour de 100 milliards de dollars ! La décision finale sera rendue en décembre.Il n'est toutefois pas question pour Google de prendre cet avertissement à la légère. Le gouvernement de Vladimir Poutine travaillerait en effet sur de nouvelles mesures permettant d'infliger des amendes plus sévères aux géants de la tech. La somme pourrait alors grimper jusqu'àréalisé sur le territoire. Ce qui représenterait certainement beaucoup plus que 10 000 dollars.