Tim Cook défend le choix de Google comme moteur de recherche par défaut

Le « meilleur moteur de recherche »

9 milliards de dollars par an

Source : Axios

Dimanche 18 novembre, HBO diffusait une interview de Tim Cook. Pendant les échanges, le PDG d'Apple a pu exprimer son opinion sur la nécessité d'une plus grande régulation du secteur de la high-tech , mais également revenir sur certaines polémiques. À commencer par le choix de faire desur Safari et sur l'iPhone.Pour le dirigeant, la raison de ce choix est simple : «» On aurait dû y penser ! Toutefois, cela n'empêcherait pas Apple de considérer lacomme une «» de l'entreprise. En ce sens, Tim Cook rappelle que la société met à disposition de ses utilisateurs des systèmes de navigation privée et de prévention intelligente de traçage (). S'il concède que ces technologies ne sont pas parfaites, elles contribuent à protéger ses clients.Car Tim Cook a conscience des excès des grandes entreprises en matière d'exploitation des données personnelles. Selon lui, leur utilisation va parfois trop loin : «Le choix de Google n'aurait donc rien à voir avec les quelque 9 milliards de dollars qu'Apple empocherait chaque année, dans le cadre de cet accord . Pas plus qu'avec la possibilité de voir ce montant croître à 12 milliards de dollars l'an prochain. Il s'agirait simplement de proposer la meilleure solution aux clients d'Apple.Puisque Tim Cook vous le dit.