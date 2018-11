Les géants de la tech ne savent pas se contrôler et leur régulation est "inévitable" selon Tim Cook

La faillite du libre marché

Les entreprises tech face au manque de diversité

Source : MarketWatch

a accordé une interview à Axios, diffusée dimanche 18 novembre sur HBO. Lors de cet exercice, il s'est exprimé sur de nombreux thèmes concernant Apple, mais également au sujet des acteurs du marché en général. D'après lui, il est désormais temps d'encadrer plus strictement l'activité de ces entreprises.Avant toute chose, le PDG d'Apple précise qu'il n'est pas «» et qu'il est «». Mais selon lui, il faut savoir «», ce qui est le cas pour le secteur des nouvelles technologies, de son point de vue. Conséquence de cette défaillance : «». Tim Cook pense ainsi que le gouvernement américain finira par davantage contrôler le secteur.Mais cela ne devrait pas être une source d'inquiétude pour les entreprises de la tech, d'après le PDG d'Apple. Elles devraient plutôt voir cette réglementation comme une aide pour leur activité. Elle permettrait en effet de prémunir les créateurs contre les mauvais usages de leur technologie, qu'ils n'anticipent généralement pas.Par le passé, Apple a investi pour renforcer la diversité au sein de ses équipes. Mais lorsque Tim Cook a été interrogé sur le manque de femmes dans la Silicon Valley, il a déclaré qu'il était «».Malgré tout, il constate que ces sociétés ont «» et qu'une grande quantité d'entre elles, dont Apple, œuvrent pour une plus grande diversité. Il reste donc convaincu que les choses évoluent dans la bonne direction.