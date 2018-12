En Russie, poster un mème peut vous mener en prison pour... extrémisme

Mème combat

Incitation à la haine et infractions aux croyances religieuses

Dans un article daté du 1er septembre, le Guardian relate le récit de plusieurs utilisateurs russes dont la vie risque de basculer suite à plusieurs publications en ligne. Pour avoir publié desen ligne, ils risquent désormais laPour rappel, les mèmes consistent en des éléments, souvent humoristiques, repris de façon virale sur le web. L'un des mèmes particulièrement connus est le, dont la blague résidait dans le fait d'envoyer la chansonvia un lien apparemment sans rapport pour que le destinataire clique dessus.Dans le cas des utilisateurs russes concernés, ceux-ci ont par exemple posté des images montrant une image de nonnes allumant des cigarettes, accompagnée de la mention « Quick, while there's no God », que l'on peut grossièrement traduire par « Vite, pendant que Dieu n'existe pas ».Un autre utilisateur a partagé une image sur VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, montrant le visage de Jon Snow à la place de celui de Jésus, avec une légende disant « Jon Snow est ressuscité ! ». Parce qu'ils ont partagé ces images sur le web,. Tous deux âgés de moins de 25 ans et vivant dans la région de Barnaul, sont désormais étéà cause du contenu des mèmes.Comme l'explique le Guardian, l'on ne sait pas pourquoi les autorités ont un tel intérêt pour l'extrémisme présumé en ligne. Néanmoins, il semblerait que l'extrémisme soit assez facile à prouver dans ce type de cas, ce qui ferait logiquement augmenter le nombre d'arrestations fructueuses de la police. Pour arriver à ses fins, il semblerait qu'elle collabore avec le réseau social VKontakte, qui serait obligé de remettre les données personnelles des utilisateurs aux autorités.

« État réexaminait la manière d'appliquer ses lois controversées »

Pour sa part, le directeur du Centre Sova de Moscou, Alexander Verkhovsky a indiqué que ces polémiques avaient lieu alors que l'État réexaminait la manière d'appliquer ses lois controversées. La loi 182 portant sur l'incitation à la haine ainsi que l'article 148 sur les infractions aux croyances religieuses sont concernés. Verkhovsky a ajouté : « Cette année est différente en ce sens qu'elle est en quelque sorte liée à la discussion publique sur les changements proposés à la législation ».Selon le rapport annuel (2017) de l'association à but non lucratif Freedom House,lorsqu'il s'agit de la liberté sur le net, 0 étant la meilleure note et 100 la moins bonne note. Dans le détail, le rapport évoquant le fait que LinkedIn ait été banni du pays, que le contenu LGTB+ ait été censuré et que l'accès aux VPN ait été largement limité. L'organisation considère aussi que le statut de la liberté de la presse dans le pays est « non libre ». En comparaison,