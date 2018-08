Apple bloquerait le cadran Pride de son Apple Watch en Russie

Apple's pride Watch face simply disappears in Russia https://t.co/Pn1c8o9c8y pic.twitter.com/1wRDbFVqIt — Tom Warren (@tomwarren) 31 août 2018

Soutenir les droits LGBTQ+... Mais pas en Russie ?

Il y a quelques heures,, a indiqué dans un tweet :. Si Gizmodo précise ne pas pouvoir attester avec certitude de la véracité du code qui accompagne ce tweet, le média précise tout de même quePour rappel, Apple a lancé le cadran Pride à l'occasion du Pride Month (Mois des Fiertés) aux États-Unis, un événement visant à donner plus de visibilité aux personnes faisant partie de la communauté LGBTQ+. Dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC), le cadran montrant le drapeau gay représente une manière, pour Apple, de rappeler son « engagement inébranlable en faveur de l'égalité et de la diversité ». Néanmoins, il semblerait que ce positionnement possède finalement quelques limites géographiques.Bien que l'homosexualité ne soit pas interdite par la loi en Russie, il est tout de même illégal de parler positivement des droits des LGBTQ+ et d'organiser ou de participer à des événements en lien avec la défense de ses droits. Gizmodo rappelle qu'il est également interdit de dire que les relations LGBTQ+ sont égales aux relations hétérosexuelles en présence de mineurs.Pour l'instant, la compagnie américaine n'a pas commenté cette découverte.