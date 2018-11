LinkedIn : 18 millions d’emails non-membres utilisés pour acheter des annonces Facebook ciblées

18 millions de mails de "non-membres"

Le RGPD peut-il sanctionner LinkedIn ? Non !

Quand un réseau social en utilise un autre pour améliorer son ciblage, on peut dire que leest une douce utopie. Le(Commissaire à la protection des données irlandais ou DPC) a publié vendredi un rapport dans lequel il fait le bilan des six premiers mois de l'année en cours. Et ses révélations sont pour le moins fracassantes. Si Facebook, WhatsApp et Yahoo sont épinglés, le pompon revient à, le réseau social professionnel racheté par Microsoft en 2016, quipour pousser des internautes à s'inscrire sur sa plate-forme, viaEn 2017, le DPC a été alerté par un utilisateur concernant la pratique mise en place par LinkedIn concernant les personnes qui ne sont pas membres du réseau social. LinkedIn a admis avoir utilisé les mails de plus de 18 millions de personnes d'une façon plutôt perfide.Si la pratique a depuis cessé, le régulateur irlandais a constaté, pantois, que LinkedIn avait bien reçu les adresses électroniques de 18 millions de personnes qui n'étaient pas des utilisateurs de son réseau social, puis adressé des invitationssur le réseau social de Mark Zuckerberg, Facebook. Ce qui sous-entend que LinkedIn a eu accès à certaines (beaucoup même) de vos données personnelles.LinkedIn a très rapidement voulu rentrer dans les clous en, selon le DPC. Quant au réseau social LinkedIn, celui-ci a déclaré avoirl'enquête menée par le Commissaire à la protection des données à son encontre et assure avoirLa plate-forme professionnelle a décidé de montrer sa bonne foi :Malgré tout, et puisque le mal est fait, que faut-il faire ? Le RGPD voudrait que l'on condamne LinkedIn. Pourtant, cela est impossible. Mais pourquoi ? Car le Règlement général sur la protection des données n'est entré en vigueur qu'en mai 2018, une période où. Quant à savoir où LinkedIn s'est procuré ces millions de mails, nous ne sommes pas près d'avoir la réponse...