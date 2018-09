LinkedIn bientôt intégré à Outlook et Office

Microsoft met à jour Outlook

Quelques nouveautés depuis 1 an

On apprend ainsi que les utilisateurs d'Outlook auront bientôt la possibilité de co-créer avec leurs contacts LinkedIn des documents et des présentations via Word, Excel et PowerPoint.Les utilisateurs du client de messagerie Outlook pourront également envoyer des emails directement via Outlook à leurs contacts professionnels. L'objectif étant de «». Enfin, des informations supplémentaires sur les participants - directement tirées de LinkedIn - apparaîtront dans l'outil dédié à l'organisation de réunions.Pour bénéficier de ces nouveautés, il suffit de connecter son compte LinkedIn avec son compte Office 365. Pour le moment, Microsoft n'a pas communiqué de date officielle de lancement et a simplement expliqué que les fonctionnalités allaient être «Depuis près d'un an maintenant, LinkedIn s'intègre petit à petit dans les différences services Office. On a vu apparaître lessur Outlook, c'est-à-dire des informations fournies par LinkedIn sur l'émetteur d'un mail.Certains utilisateurs ont également bénéficié d'une fonctionnalité sur Word permettant de créer son CV en s'inspirant d'exemples de CV fournis par LinkedIn