Lorsque vous tapez des mots-clés dans la barre de recherche, cliquez sur l'un des onglets proposés (Posts, Emplois, Personnes, etc.) et cliquez sur la petite icône représentant 3 jauges à droite de l'écran. Vous accéderez alors aux critères de recherche avancée : Lieux, Entreprise actuelle, Relations de, Abonnés de… et bien d'autres.