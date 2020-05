LinkedIn lance la fonctionnalité "Sondages", sans protéger l'anonymat du votant

Dans le style, le réseau social pro' s'inspire plutôt de ce que fait Twitter, à savoir une question et quatre options (réponses) possibles. La question doit être rédigée en moins de 140 caractères, et les réponses ou options ne peuvent dépasser les 30 caractères. À noter qu'il est évidemment possible de fixer une durée pour sondage, et qu'une fois débuté, il n'est plus possible de l'éditer : il faut soit aller au terme de la durée, soit le supprimer.