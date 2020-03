LinkedIn : les "stories" devraient bientôt débarquer sur le réseau social pro, un pari risqué ?

© Pixabay

Des publications éphémères répondant à des besoins différents

Un succès ailleurs, pourquoi pas sur LinkedIn ?

Un peu moins de quatre ans depuis son rachat par Microsoft, LinkedIn poursuit son développement en arborant fièrement son statut de réseau social numéro un à destination des professionnels. Forte de ses 310 millions d'utilisateurs mensuels actifs pour 663 millions de membres (dont 19 millions rien qu'en France), la plateforme étudie ce qui pourrait la rendre encore plus performante et attractive. Les équipes du réseau social ont peut-être trouvé la solution : l'intégration des stories, avec un format similaire à ce que font des réseaux sociaux comme Snapchat ou Facebook. Celles-ci pourraient arriver dans les prochains mois.Pour LinkedIn, l'idée première est de favoriser les interactions et les relations professionnelles, plus que celles pouvant être personnelles, réservées à d'autres réseaux sociaux, plus grand public. En annonçant l'intégration prochaine des stories sur sa plateforme, LinkedIn entend favoriser les échanges éphémères entre ses membres, «», indique-t-on du côté de l'entreprise.Le responsable des produits de contenu LinkedIn, Pete Davies, estime que l'instauration des stories permettrait de guider les utilisateurs vers des contenus davantage adaptés à leurs besoins. Pour les entreprises, elles seront un moyen de partager les moments phares de leur activité.Une entreprise comme Ubisoft (un exemple parmi tant d'autres) pourrait par exemple créer des stories à l'occasion de la sortie d'un jeu, de la présentation de ses résultats, de sa présence à un salon pro ou gaming, ou pour tout autre événement touchant à la partie business de son activité. En laissant peut-être un peu plus place à l'originalité et à l'inventivité que lors de la publication d'un « post » traditionnel.Cela faisait un moment déjà que LinkedIn hésitait à sauter le pas, ne voulant pas prendre le risque de dénaturer l'aspect « pro » rattaché à son activité, et ne souhaitant pas tomber dans la facilité d'appliquer un ingrédient efficace de la recette mise en place par les grands réseaux sociaux. Mais la plateforme avait déjà mené une expérimentation en 2018, en mettant en place une fonctionnalité assez identique aux États-Unis, utilisable par des étudiants d'universités américaines.Seulement, le côté divertissant de ce format séduira-t-il au-delà des étudiants, et surtout, est-il réellement adapté à un contexte professionnel ? C'est tout à fait possible. Après tout, de nombreux entrepreneurs, marques et sociétés sont présents sur des réseaux sociaux comme Instagram, et usent allègrement et abondamment des stories, pour dévoiler les coulisses de l'entreprise ou d'un événement, pour inciter les utilisateurs à voter sur tel sujet, tel produit ou tel service, ou tout simplement pour travailler leur image en proposant des contenus interactifs.Clairement, les possibilités ne manquent pas, et LinkedIn aurait tort de se priver d'une fonctionnalité qui pourrait lui permettre de faire grimper l'engagement des utilisateurs, et d'offrir une visibilité renforcée à ses membres.