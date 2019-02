Interview - LinkedIn lance "Infos à la Une" : futur concurrent des rédactions média ?

LinkedIn

Après lemis en place il y a un an,a officiellement annoncé le lancement des « Infos à la Une » en France. Déjà présente aux États-Unis depuis mars 2017, la fonctionnalité doit permettre aux utilisateurs du premier réseau professionnel mondial de(mais pas que), pour favoriser un peu plus l'interaction entre les membres.Si la nouvelle fonctionnalité des « Infos à la Une » doit mettre essentiellement en valeur des actualités économiques, celle-ci pourrait traiter d'autres faits marquants dans l'actualité :, précise à Clubic, la rédactrice en chef de LinkedIn Europe.Promis, il n'y aura pas de politique pure parmi les informations sélectionnées, car le principe reste de «», comme le revendique le troisième pilier du réseau social.Sur LinkedIn, les « Infos à la Une » sont mises en avant en haut à droite de la page d'accueil de la version Web, et en haut du fil d'actualité sur l'application mobile. «», explique Sandrine Chauvin. La fonctionnalité permettra au réseau social deAu sein de LinkedIn, on s'organise ainsi comme. «». Aux commandes des « Infos à la Une », Sandrine Chauvin est épaulée d'une équipe de deux journalistes, destinée à se renforcer dans le futur. Une preuve que l'entreprise mise sur le sujet.Si la société rachetée par Windows en 2016 développe la fonctionnalité, ce n'est(du moins officiellement) comme ce que peuvent faireet Facebook avec Checknews : «». La vocation des « Infos à la Une » n'est pas de fabriquer l'actualité comme un média.LinkedIn ne crée pas un contenu similaire à celui d'un titre de presse traditionnel, mais travaille sur des formats différents, en faisant. C'est ce que Sandrine Chauvin détaille : «». Ces classements ne sont pas basés sur un pur jugement éditorial mais sur les Insights LinkedIn, qui sont un peu les données du réseau social.C'est à partir de ces données que LinkedIn imagine son contenu. «Au-delà de cette activité de création, LinkedIn procède à. Cette pratique, qui consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents sur une requête Internet ou sur un sujet en particulier, on la retrouve sur le réseau social. «», nous confirme la rédac' chef. Et le réseau social va même plus loin : «». La démarche est salutaire, et la recherche qualitative nous paraît bien réelle.», nous explique Sandrine Chauvin. «».Même si dans le discours, LinkedIn n'entre pas en confrontation directe avec les médias, on ne peut s'empêcher de penser quechez certains d'entre eux. Mais Sandrine Chauvin rappelle d'ailleurs et à juste titre que: «».La fonctionnalité des « Infos à la Une » ne doit donc pas être considérée, du point de vue de LinkedIn, comme une menace pour la profession : «». Tout le monde ne sera sans doute pas de cet avis.Mise en place depuis deux ans aux États-Unis, la fonctionnalité permettrait deet, de fait - sans que cela ne nous soit confirmé - d'accroître logiquement le temps moyen passé sur LinkedIn. Pour cela,. Certaines actualités retenues seront donc communes à tous les membres, tandis que d'autres seront personnalisées en fonction de l'activité de chacun.En France, la fonctionnalité est active pour environ la moitié des 17 millions d'utilisateurs. «», indique la rédactrice en chef de LinkedIn, précisant queLa fonctionnalité des « Infos à la Une » fait en tout cas suite à celle du Récap Actu, nous en parlions, qui propose aux utilisateurs un condensé des cinq actualités quotidiennes les plus marquantes, du lundi au vendredi. Actif lui depuis un an, le Récap Actu est envoyé aux membres via une notification et est présenté sous la forme d'un «» avec, en bonus, une citation du jour qui «». Le Récap Actu «», précise Sandrine Chauvin.Définitivement, LinkedIn poursuit sa mue et tend à renforcer sa crédibilité comme réseau social des professionnels. Reste à voir à présent si l'essai sera transformé et profitable à tous.