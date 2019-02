Un rapport très critique envers Facebook et Mark Zuckerberg

Les députés invitent le gouvernement à imposer une régulation par la loi

Source : Engadget

est une nouvelle fois dans le viseur des députés du Royaume-Uni. La Commission sur le numérique, la culture, les médias et le sport de la Chambre des communes (DCMS) a publiéde 100 pages s'attardant sur les pratiques du réseau social. Et le contenu de ce document est particulièrementavec l'entreprise de Mark Zuckerberg.La DCMS appelle àde Facebook par l'adoption d'un ensemble de lois. «», a déclaré son président Damian Collins.Le rapport précise également que Mark Zuckerberg a fait preuve de «» entre ses déclarations et ses pratiques en matière de contrôle des données personnelles.Les députés anglais ont ouvert il y a plusieurs mois une enquête surdans la propagation de. De nombreux documents, dont des e-mails internes à l'entreprise, avaient été publiés par les membres de la Chambre démontrant les agissements du réseau social, notamment au sujet de l'accès aux données les plus personnelles des utilisateurs offert à des entreprises privilégiées » souligne le rapport de la DCMS. Il préconise également au gouvernement britannique de diligenter une enquête indépendante sur l'influence étrangère russe etlors du référendum sur le Brexit en 2016 et les élections législatives anticipées de 2017.