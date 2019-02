Angela Merkel abandonne sa page Facebook

En quittant Facebook, la chancelière s'éloigne un peu plus du monde politique

Une suppression précipitée qui pose des questions

Source : The Guardian

Ainsi,a tout bonnement supprimé sa, qui cumulait plus de 2,5 millions d'abonnés. En décembre dernier, elle a cédé sa place à la tête du parti conservateur CDU à Annegret Kramp-Karrenbauer. Il s'agissait donc du premier grand acte de sa mise à l'écart de la vie politique et la suppression de son compte sur le réseau social américain est unequi va dans ce sens.Merkel a publié une vidéo afin de justifier son acte. Elle y explique : «». Cet extrait a suscité, positives comme négatives. La chancelière allemande a bien évidemment ses détracteurs, mais elle restera sans doute une figure emblématique de la politique européenne.Il est important de préciser qu'Angela Merkel est l'une des rares personnalités politiques à ne pas avoir de compte Twitter. Elle a ainsi encouragé les internautes à suivre son travaildu gouvernement allemand. Cependant, nous pouvons nous demanderalors que la chancelière a encore deux années à passer à la tête de l'Allemagne.Comme a pu le souligner l'émission Quotidien , une vague de piratage a touché la classe politique allemande (des journalistes et des célébrités sont également concernés) en janvier dernier. Ainsi, des services secrets comme la Russie auraient pu mettre la main sur des informations confidentielles. Unqui pourrait avoir poussé Angela Merkel à rapidement quitter les réseaux sociaux.