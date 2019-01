Facebook : l'Allemagne va limiter la collecte de données utilisateur

Facebook nie en bloc et compte bien poursuivre sur sa lancée

Lire aussi :

Comment supprimer définitivement son compte Facebook ?



Des mesures encore floues

L'organisme antitrust allemand va s'attaquer frontalement àAlors que l'« Office Fédéral de lutte contre les cartels » allemand fera suivre à Facebook ses injonctions dans les prochaines semaines, le réseau social a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne les prendrait pas en compte. «», rapporte l'agence de presse Reuters.Sont particulièrement pointées par l'organisme allemand les méthodes de collecte des données personnelles des personnes utilisant WhatsApp, Instagram, mais aussi les jeux et applications hébergés directement sur Facebook - ce qui rappelle évidemment l'affaire Cambridge Analytica Mais selon le Bild, qui révèle l'affaire, on ignore encore à quel point les mesures prévues par l'Office Fédéral de lutte contre les Cartels seront coercitives à l'encontre de Facebook. Le journal devine que l'organisme préférera poser un ultimatum à Facebook plutôt que de le contraindre à des actions immédiates.Quant à savoir si cette deadline sera plus ou moins permissive, la question reste entière.