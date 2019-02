L'Allemagne interdit à Facebook de regrouper les données WhatsApp et Instagram

Le réseau social souhaitait lier les données personnelles récoltées sur le web

Une décision contestée par les dirigeants de Facebook

Source : The Guardian

devra revoir ses plans en Allemagne. Le régulateur anti-monopole a ordonné à l'entreprise de ne pas combiner lesdes utilisateurs des applications Facebook, Instagram et WhatsApp.», a déclaré Andreas Mundt, Président de l'office fédéral en charge du dossier.L'Allemagne laisseà Facebook pour se conformer à cette décision et modifier sa politique de collecte d'informations. Elle devra égalementsans leur consentement explicite.Facebook n'est pas d'accord avec cette décision et l'a fait savoir dans un communiqué : «».Yvonne Cunnane, Responsable de la protection des données chez Facebook Ireland, et Nikhil Shanbhag, Directeur et conseiller général adjoint, expliquent que les autorités allemandes «».La Information Technology and Innovation Foundation, un groupe de réflexion américain financé en majeure partie par les géants du web, explique quant à lui quesur le marché de la publicité en ligne. Il estime que les autorités allemandes outrepassent leurs compétences en matière de régulation anti-trust.L'office de régulation allemand estime quant à lui que cette décision conforterait Facebook dans une situation de monopole. Il justifie sa décision en expliquant qu'une simple validation de conditions d'utilisation (que personne ou presque ne lit dans leur intégralité) n'est pas suffisante pour accepter un tel traitement de ces données.Affaire à suivre dans les prochains mois.