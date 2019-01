L'UE et Washington redoutent l'intégration de WhatsApp et Instagram à Facebook Messenger

Tero Vesalainen / Shutterstock.com

L'UE est contre le partage transversal des données

Les USA regrettent d'avoir laissé Facebook avancer sans contrôle

Le 25 janvier 2019, a annoncé dans leson intention dede manière à ce que les utilisateurs puissent librement communiquer entre eux entre les différentes plates-formes. Que ce soit sur le Vieux Continent ou du côté de Washington, l'heure est à l'inquiétude vis-à-vis de la confidentialité des données.En Europe, c'estqui a décidé d'être la voix de l'Union. La Commission de protection des données locale a rapidement sollicité l'organisation d'une réunion avec les représentants de Facebook Ireland. «», indique la CNIL.Au sein de l'Union européenne, la possible fusion des réseaux sociaux devra, dont les GAFA ne semblent pas - ou font mine de - avoir totalement pris conscience. Facebook avant déjà été condamné à payer 110 millions d'euros d'amende en 2017 par la Commission européenne pour avoir fourni des informations inexactes lors du rachat de WhatsApp. Plus récemment, en mars 2018, le gendarme des données britanniques avait déclaré illégal le partage de données utilisateur par WhatsApp avec sa société mère Facebook.A Washington, on ne voit pas non plus d'un très bon œil la fusion de Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram : «», regrette le sénateur démocrate Richard Blumenthal Un autre démocrate issu de la chambre des représentants, Ro Khanna, qui dépend de la circonscription californienne où siègent les médias sociaux, estime que «». Il considère que si les trois réseaux sociaux étaient contrôlés par trois entreprises distinctes, la concurrence aurait été favorisée et cela aurait renforcé la protection de la vie privée des utilisateurs.La Federal Trade Commission (FTC), autorité compétente en la matière, et le ministère américain de la Justice, pourraient essayer de faire appliquer les lois antitrust en vigueur. Mais la fusion pouvant être rapide, il sera peut-être déjà trop tard pour agir...