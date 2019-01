Facebook met fin à Moments, son application de partage de photos

L'application n'a pas rencontré son public

Source : The Verge

Facebook permet tout de même d'exporter toutes les photos stockées avant la fin du service.Facebook va désactiver son service de partages de photos. L'application offrait la possibilité de regrouper tous les clichés pris lors d'un événement, en sa basant sur la géolocalisation et la reconnaissance faciale des images, et de les partager avec ses amis.Le réseau social explique sa décision par un trop faible nombre d'utilisateurs. Facebook a tout de même créé un outil afin qu'ils puissent récupérer les photos importées, soit dans un album photos Facebook, soit via un téléchargement direct. L'application Moments ne sera plus disponible à partir du 25 février, mais les utilisateurs auront jusqu'au mois de mai pour transférer leurs images avant qu'elles ne soient définitivement supprimées.