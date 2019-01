Zuckerberg le martèle : Facebook "ne vend pas les données personnelles"

« La publicité permet la gratuité d'utilisation du service »

Un modèle qui « peut sembler opaque »

« Zuck » souhaite une « régulation d'Internet »

Le fondateur de Facebook,, s'est exprimé dans une tribune publiée dans leet plusieurs médias européens, pour y défendre notamment le modèle économique de son entreprise, qui fêtera ses 15 ans le 4 février prochain, et répondre aux critiques dont elle fait l'objet. Le PDG de 34 ans a tenu à livrer sa version quant à la vente de données personnelles à laquelle se livrerait le réseau social.Sans véritablement savoir si ses propos sont sincères ou non, Mark Zuckerberg aime jouer les modestes. Le fondateur de Facebook l'affirme : son but «». Mais aujourd'hui, le voilà à la tête d'un empire qui pèse plus de 450 milliards de dollars en bourse. «», indique-t-il.Zuckerberg a rappelé queet qu'elle permet de financer le service, et donc de prolonger sa gratuité. Mais les abonnés veulent recevoir des publicités pertinentes, et pour cela, «», précise-t-il, pour se justifier de la collecte de données personnelles.Le réseau social facture ainsi les annonceurs pour que ces derniers puissent bénéficier d'une audience ciblée pour leurs publicités. Un annonceur peut proposer une publicité à une catégorie de personnes, comme, par exemple, celle «», suggère Zuckerberg. Pour proposer cela aux annonceurs, Facebook se fonde sur des pages aimées par les membres ou alors sur des contenus sur lesquels ils ont pu cliquer. Mais selon lui, «».Le fondateur de Facebook confirme ne pas vendre de données privées liées à ses membres, «», en faisant référence au scandale Cambridge Analytica, qui avait mis en évidence la fuite massive de données personnelles collectées à l'insu de dizaines de millions d'utilisateurs.S'agissant des contenus dits inappropriés, comme les posts qui peuvent véhiculer la violence ou la haine, Mark Zuckerber reconnaît que «», et affirme que Facebook n'a pas d'intérêt à long terme à laisser proliférer ces contenus, mais aussi les contenus clickbait (piège à clics).L'image de Facebook en a pris un coup ces derniers mois, et le réseau social investit massivement pour se refaire une santé et soigner son image auprès des utilisateurs et des potentiels membres. Mark Zuckerberg milite ainsi pour «». Le chef d'entreprise, qui a bien compris que Facebook entame un virage serré qui conditionnera son avenir à long terme, appelle aussi à une «», fondée sur les principes évoqués, qui serait «» selon lui.