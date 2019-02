Facebook va bientôt révéler si vos données de contact ont été téléchargées puis partagées

Facebook veut se réconcilier avec ses utilisateurs



Facebook Advertise Hub



Facebook Advertise Hub

En novembre dernier,avait mis en place un système permettant aux agences de publicité et aux développeurs en marketing de dévoiler les noms des entreprises à qui ils revendent des données. Dans un message publié sur sa page réservée aux annonceurs mercredi, Facebook vient de révéler que ces informations seront dévoilées à l'ensemble des utilisateurs et au grand publicÀ la fin du mois, les utilisateurs de Facebook verront apparaître, « Pourquoi je vois cela », faisant directement référence à la publicité que vous venez d'apercevoir dans votre flux. En cliquant sur le bouton, vous aurez accès à diverses informations comme, mais aussi les données qui ont été utilisées sur votre profil pour inciter l'annonceur à vous cibler. Il sera aussi possible de savoir si des coordonnées, comme une adresse électronique, ont été téléchargées par la marque ou l'un de ses partenaires, et le cas échéant, si elles ont été partagées avec des acteurs tiers.Facebook espère ainsi permettre à ses abonnés de mieux comprendre la façon dont les annonceurs utilisent et exploitent leurs informations. Au-delà de tous les scandales évoqués ces derniers mois, dont le rocambolesque Cambridge Analytica , Facebook fait cette fois véritablement. Le réseau social a bel et bien l'intention de (re)gagner la confiance de ses utilisateurs.