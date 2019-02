Messenger : supprimer un message, c'est enfin possible (et voici comment faire)

Supprimer un message sur Messenger, c'est (enfin !) possible !

En gestation chez Facebook depuis quelque temps,, et sera déployée progressivement à partir d'aujourd'hui.Peu importe la raison pour laquelle vous souhaitez supprimer un message à peine envoyé via Messenger, vous pourrez désormais facilement rattraper votre erreur en effaçant ce dernier pour tous les participants de la conversation,Selon Facebook : "." Ainsi,qui a été envoyé.Pour cela, il suffit de cliquer sur le message en question, et sélectionner l'option "".. A noter qu'il est également possible de supprimer un message pour soi-même, mais dans ce cas, même si le message a disparu sur l'application de l'utilisateur, il restera visible des autres participants.Rappelons que cette fonctionnalité a procédé à un test grandeur nature dans 4 pays (Pologne, Colombie, Bolivie et Lituanie), et ce, depuis le mois de Novembre. La fonction est actuellement en cours de déploiement sur les versions iOS et Android de Messenger.