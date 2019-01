Cybersécurité : des données privées de personnalités allemandes, dont Merkel, dévoilées

Un seul compte Twitter a mis le feu aux poudres

L'extrême droite responsable ?

Depuis le vendredi 4 janvier,est plongée dans une espèce de tension et d'inquiétude après la divulgation , sur Internet, des. Si «», comme l'indique Martina Fiez, la Porte-parole adjointe du gouvernement fédéral allemand, des personnalités commeont été touchées par ce qui s'apparente à une cyberattaque ou, au mieux, à une fuite de masse.Tout est un parti d', bloqué depuis, qui a dévoilé toute une série de contacts privés, de, mais aussi professionnelles, privées, financières ou encore des documents d'identité. Parmi les informations qui ont fuitées, on retrouve aussi des listes de contacts qui comportent des centaines d'adresses et de numéros de téléphone portable, mais également des documents plus généraux, comme des listes d'adhérents.Selon Martina Fiez, les données divulguées liées à la chancelière allemande, Angela Merkel, dont les réformes et les décisions sont de plus en plus contestées outre-Rhin, ne sont que d'une «» et demeurent «». Si l'on se réfère aux données dévoilées, deux adresses électroniques, semi-publiques, un numéro de fax et l'intitulé de lettres qui lui ont été envoyées sont concernés. Outre la chancelière, des députés européens et du Bundestag, des représentants de parlements régionaux et des élus municipaux ont aussi été touchés.En Allemagne, cette révélation XXL de données issues de représentants politiques est une première, du moins. La police criminelle (BKA) et le renseignement, chargés de l'enquête, ont noté levia le fameux compte Twitter qui, à force de prendre de l'ampleur, a fini par attirer l'attention des autorités.Si les principaux leaders politiques du pays ont été touchés par cette cyberattaque, d'autres professions ont également été visées. Les données personnelles de journalistes du service public, de comédiens et d'animateurs de télévision ont elles aussi été révélées.Ce qui intrigue un expert en renseignement du parti conservateur d'Angela Merkel, c'est, épargnée, dans la liste des personnes visées. Pour Patrick Sensburg, il est possible que dans de telles conditions, l'attaque vienne de «» du parti d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne (AfD).