Relais Colis expose les données personnelles de ses clients durant des mois

Des informations accessibles via un espace non-sécurisé

La CNIL a été informée de la fuite

Premier réseau de livraison de colis aux particuliers avec 39 millions de commandes livrées chaque année dans les quelque 5 600 relais de proximité situés en France et en Belgique,est un poids lourd de la distribution de colis. Pourtant, ce statut ne met pas la société à l'abri de dérives numériques comme la fuite de données personnelles, une situation qui l'a touchée durant plusieurs mois, ainsi que le révèle Zataz.Le site spécialisé en sécurité informatique et en cybersécurité explique que(qui ne demandait donc ni mot de passe, ni identification, et qui peut fonctionner avec ou sans HTTPS), il a été possible d'accéder à de nombreuses informations personnelles de clients du réseau de livraison.Si, selon Relais Colis, la fuite n'est plus d'actualité, celle-ci permettait,, de faire apparaître un menu. À partir de là, il était possible, en cliquant sur une date de commande, d'obtenir le bilan, l'identité des clients, le numéro de la commande, la date de gestion ainsi que l'adresse électronique de la boutique censée être destinataire du colis.Fort heureusement, les données bancaires n'ont pas fuité. Mais les données personnelles révélées étaient déjà largementComme l'indique Zataz, la page liée aux données personnelles a été mise en place avant le RGPD du 25 mai 2018. Cela n'empêchera pas la CNIL, qui a été saisie, de se pencher sur le dossier, surtout si la fuite a pu persister au-delà de l'entrée en vigueur du règlement.