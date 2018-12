La CNIL sanctionne Uber de 400 000€ pour atteinte à la sécurité des données

1,4 million d'utilisateurs français concernés par le vol des données

Uber sanctionné dans d'autres pays européens

Face à l'ampleur du scandale, laa décidé d'être ferme. L'autorité administrative indépendante a annoncé , jeudi 20 décembre, avoir. En cause ? Ledu service de VTC. En novembre 2017, deux pirates étaient parvenus à pénétrer dans le serveur où étaient stockées les données des clients.Dans les faits, les attaquants avaientprécise la CNIL, avant d'entrer sur le serveur où se trouvent les données et de télécharger des informations personnelles de 57 millions d'utilisateurs. En France, ce sont les données de 1,4 million de clients qui ont été dérobées. Trop pour la CNIL, qui estime quePour l'autorité, Uber aurait dû renforcer le processus d'authentification de ses ingénieurs à la plateforme Github (un ID, un mot de passe, puis un code secret envoyé sur smartphone par exemple). Elle ajoute que la société n'aurait pas dû stocker en clair au sein du code source de Github des identifiants, et qu'elle aurait également mieux fait de mettre en place un système de filtrage des IP pour l'accès aux serveurs Amazon Web Services qui comportent les données des utilisateurs.La sanction aurait pu être plus lourde pour Uber, qui a manqué à son obligation de sécurisation des données personnelles et qui échappe à un montant plus conséquent du fait queCette décision n'est. Le 6 novembre 2018, le pendant néerlandais de la CNIL a adressé une amende de 600 000 euros à la société, pour. Un peu plus tard, le 26 novembre, ce sont nos voisins britanniques qui ont décidé de sanctionner l'entreprise californienne, d'une amende de 385 000 livres (426 000 euros), pour avoir manqué à son obligation de sécuriser les données.